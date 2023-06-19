Fenerbahçe'de gündem 2 isim
Portekizli hoca Jorge Jesus ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında iki isim ön plana çıkıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yeni sezonda takımın başına yerli teknik direktör getireceğini açıklamasının ardından gözler bu ismin kim olacağına çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde, camiayı bilen ve geçmişte Fenerbahçe forması giymiş iki teknik direktör ön plana çıkıyor. Bu isimler İsmail Kartal ve Volkan Demirel.
İsmail Kartal (solda) ile Ali Koç (sağda)
Demirel, “Fenerbahçe’de görev verilirse ben hazırım” dedi. İsmail Kartal, “Önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum” açıklamasında bulundu.
Volkan Demirel
DZEKO’NUN MENAJERİ GELDİ
Öte yandan sarı-lacivertlilerin forvet transferinin ilk sırasında olan ve Inter’den ayrılan Edin Dzeko’nun menajeri Alessandro Lucci, Fenerbahçe ile sözleşme ayrıntılarını görüşmek için pazar günü İstanbul’a geldi.
Edin Dzeko
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