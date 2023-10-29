Fenerbahçe Beko'dan 30 sayı fark!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Reeder Samsunspor'u 83-53 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Reeder Samsunspor'u 83-53 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı attığı 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Burak Yılmaz, Erdem Demirsoy
Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 8, Melih Mahmutoğlu 18, Biberovic 4, Hamza Mestoğlu 5, Sertaç Şanlı 19, Papagiannis 6, Emre Ekşioğlu 2, Pierre 2, Dorsey 2, Calathes 5, Sestina 12
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 8, Bora Satır, Muhammet Engin 3, Mert Ali Sert, Göktuğ Baş 3, Pemberton 9, Crawford 12, Levi 9, Arda Berk Kaya, Henry 3, Konate 6
1. Periyot: 22-12
Devre: 33-29
3. Periyot: 55-41
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