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Fenerbahçe Beko'dan 30 sayı fark!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Reeder Samsunspor'u 83-53 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 19:56
Fenerbahçe Beko'dan 30 sayı fark!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Reeder Samsunspor'u 83-53 mağlup etti. 

Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı attığı 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Burak Yılmaz, Erdem Demirsoy

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 8, Melih Mahmutoğlu 18, Biberovic 4, Hamza Mestoğlu 5, Sertaç Şanlı 19, Papagiannis 6, Emre Ekşioğlu 2, Pierre 2, Dorsey 2, Calathes 5, Sestina 12

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 8, Bora Satır, Muhammet Engin 3, Mert Ali Sert, Göktuğ Baş 3, Pemberton 9, Crawford 12, Levi 9, Arda Berk Kaya, Henry 3, Konate 6

1. Periyot: 22-12

Devre: 33-29

3. Periyot: 55-41


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