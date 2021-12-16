Fenerbahçe Beko'dan Euroleague'de çift maç haftasında ikide iki!

16 Aralık 2021 Perşembe, 22:17

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague (THY)'nin 16.haftasında İspanyol ekibi Bitci Baskonia'yı 75-53 mağlup etti.

Fenerbahçe'de 17 sayı kaydeden Nando de Colo, maçın en skorer ismi oldu. Fransız oyuncu, çaldığı 6 top ile de kariyer top çalma rekorunu kırmış oldu.

Bu skorla birlikte sarı-lacivertliler çift maç haftasında ikide iki yapmış oldu.

Salı günü İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 90-79 mağlup eden Fenerbahçe Beko, böylece Euroleague'in son 4 haftasını kayıpsız geçmiş oldu.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko 7.galibiyetine ulaşırken, Baskonia da 11.mağlubiyetini almış oldu.



