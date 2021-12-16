Fenerbahçe Beko'dan Euroleague'de çift maç haftasında ikide iki!
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague (THY)'nin 16.haftasında İspanyol ekibi Bitci Baskonia'yı 75-53 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague (THY)'nin 16.haftasında İspanyol ekibi Bitci Baskonia'yı 75-53 mağlup etti.
Fenerbahçe'de 17 sayı kaydeden Nando de Colo, maçın en skorer ismi oldu. Fransız oyuncu, çaldığı 6 top ile de kariyer top çalma rekorunu kırmış oldu.
Bu skorla birlikte sarı-lacivertliler çift maç haftasında ikide iki yapmış oldu.
Salı günü İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 90-79 mağlup eden Fenerbahçe Beko, böylece Euroleague'in son 4 haftasını kayıpsız geçmiş oldu.
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko 7.galibiyetine ulaşırken, Baskonia da 11.mağlubiyetini almış oldu.
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