Fenerbahçe Beko, Baskonia karşısında art arda 4.galibiyetini arıyor

Fenerbahçe Beko, bugün saat 20.45'te oynayacağı Bitci Baskonia karşısında Avrupa'da üst üste 4.galibiyetini arıyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2021 Perşembe, 18:43
Fenerbahçe Beko, Baskonia karşısında art arda 4.galibiyetini arıyor
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Turkish Airlines (THY) Euroleague'de üç maçtur galip gelen Fenerbahçe Beko'nun çift maç haftasındaki ikinci maçına çıkıyor.

İspanyol rakibi Bitci Baskonia ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te karşılaşacak sarı-lacirtliler haftayı çifte galibiyetle kapatarak play-off potasına iyice yaklaşmak istiyor.

Aktüel galibiyet serisinden önce sekiz maçta sadece tek galibiyet alabilen Fenerbahçe Beko; bundan önceki üç karşılaşmasında AS Monaco, Zenit ve Maccabi Tel-Aviv'i mağlup etmeyi başarmıştı. 

Son 5 maçında yalnızca bir kez kazanan Bitci Baskonia, son olarak salı günü Anadolu Efes'e Sinan Erdem'de 87-72 mağlup oldu.

Bask ekibi Baskonia'nın başında Fenerbahçe'nin eski koçlarından Nevan Spahija bulunuyor. Hırvat basketbol adamı, sezon ortasından Dusko Ivkovic'in yerine geldi ve şu ana kadar 6 maçta 2 galibiyet alabildi.


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