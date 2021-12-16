Fenerbahçe Beko, Baskonia karşısında art arda 4.galibiyetini arıyor
Fenerbahçe Beko, bugün saat 20.45'te oynayacağı Bitci Baskonia karşısında Avrupa'da üst üste 4.galibiyetini arıyor.
Turkish Airlines (THY) Euroleague'de üç maçtur galip gelen Fenerbahçe Beko'nun çift maç haftasındaki ikinci maçına çıkıyor.
İspanyol rakibi Bitci Baskonia ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te karşılaşacak sarı-lacirtliler haftayı çifte galibiyetle kapatarak play-off potasına iyice yaklaşmak istiyor.
Aktüel galibiyet serisinden önce sekiz maçta sadece tek galibiyet alabilen Fenerbahçe Beko; bundan önceki üç karşılaşmasında AS Monaco, Zenit ve Maccabi Tel-Aviv'i mağlup etmeyi başarmıştı.
Son 5 maçında yalnızca bir kez kazanan Bitci Baskonia, son olarak salı günü Anadolu Efes'e Sinan Erdem'de 87-72 mağlup oldu.
Bask ekibi Baskonia'nın başında Fenerbahçe'nin eski koçlarından Nevan Spahija bulunuyor. Hırvat basketbol adamı, sezon ortasından Dusko Ivkovic'in yerine geldi ve şu ana kadar 6 maçta 2 galibiyet alabildi.
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