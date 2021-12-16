Fenerbahçe Beko, Baskonia karşısında art arda 4.galibiyetini arıyor

16 Aralık 2021 Perşembe, 18:43

Turkish Airlines (THY) Euroleague'de üç maçtur galip gelen Fenerbahçe Beko'nun çift maç haftasındaki ikinci maçına çıkıyor.

İspanyol rakibi Bitci Baskonia ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te karşılaşacak sarı-lacirtliler haftayı çifte galibiyetle kapatarak play-off potasına iyice yaklaşmak istiyor.

Aktüel galibiyet serisinden önce sekiz maçta sadece tek galibiyet alabilen Fenerbahçe Beko; bundan önceki üç karşılaşmasında AS Monaco, Zenit ve Maccabi Tel-Aviv'i mağlup etmeyi başarmıştı.

Son 5 maçında yalnızca bir kez kazanan Bitci Baskonia, son olarak salı günü Anadolu Efes'e Sinan Erdem'de 87-72 mağlup oldu.

Bask ekibi Baskonia'nın başında Fenerbahçe'nin eski koçlarından Nevan Spahija bulunuyor. Hırvat basketbol adamı, sezon ortasından Dusko Ivkovic'in yerine geldi ve şu ana kadar 6 maçta 2 galibiyet alabildi.