Fenerbahçe Beko'dan ikinci galibiyet! Fenerbahçe Beko 86-71 Maccabi Playtika

15 Ekim 2022 Cumartesi, 09:06

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2. hafta maçında Maccabi Playtika’yı konuk etti. 2022-23 sezonunda EuroLeague’de iç saha oynadığı ilk maçından 86-71 galip ayrılan Fenerbahçe 2’de 2 yaptı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda taraftarların tribünleri doldurduğu maçı Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu, İlker Dinçay, Can Gebetaş, Teknik Direktör Jorge Jesus, Futbol A Takımının Operasyon Direktörü Mario Branco, futbolcu Mert Hakan Yandaş ve 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya da izledi.

Fenerbahçe maça; Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley beşiyle başladı.

Wilbekin’in üçlükle açılışını yaptığı ilk periyotta televizyon molası 9-11’lik skorla geçildi. Dengeli geçen bu periyot 23-20 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı. Pierre, Guduric ve Jekiri’nin basketleriyle farkın 8 sayıya (28-20) çıktığı ikinci periyotta skor 30-25 olunca koç Itoudis’ten mola geldi.

İlerleyen bölümde farkı 14 sayıya yükselten Fenerbahçe, soyunma odasına 46-32 önde gitti. Üçüncü periyoda hücumda iyi başlayan Fenerbahçe, farkı 20 sayıya kadar yükselttiği bu periyotta televizyon molasını 58-41 önde geçti. Karşılıklı sayıların ardından final periyoduna 65-52’lik skorla gidildi. Dördüncü periyotta Calathes ve Guduric’le etkili performans sergileyen Fenerbahçe Beko mücadeleyi 86-71 kazandı.