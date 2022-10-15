Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayımlayacak.
Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Yukatel Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.
EKSİKLER
Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almıyor. Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
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