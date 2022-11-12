Fenerbahçe Beko'lu Johnathan Motley, THY EuroLeague'de haftanın MVP'si seçildi
Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Johnathan Motley, THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Johnathan Motley ve Valencia Basket'in ABD doğumlu Ermenistan vatandaşı basketbolcusu Chris Jones oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 7. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Motley ve Jones, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.
Motley, Fenerbahçe'nin sahasında 93-79 kazandığı Kızılyıldız mts maçında 25 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.
Jones ise takımının evinde Monaco'yu 89-84 yendiği karşılaşmada 27 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı.
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