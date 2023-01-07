Fenerbahçe Bekolu Tarık Biberovic, yaklaşık 6 hafta parkelerden uzak kalacak
Fenerbahçe Beko'da genç oyuncularından Tarık Biberovic sakatlandı. Biberovic'in parkerlerden 6 hafta uzak kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncularından Tarık Biberovic, geçirdiği sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta parkelerden uzak kalacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Tarık Biberovic'in sağ bacak hamstring kasında yırtık saptandığı belirtilerek, "Tedavisine başlanan oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin 6 hafta olması öngörülmektedir" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet'te Ali Erbaş krizi
- ‘Ateş’ olmayan yerden duman çıkmaz
- Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı
- Evinde ölü bulunan eski MHP'li başkanın son paylaşımı
- Barış Terkoğlu bir bir sıraladı
- Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Polislerin ifadesi ortaya çıktı
- BİM'de kadınların görüntülerini çekti: Komiser çıktı!
- Sinan Sardoğan tutuklandı mı?
- Alkole dev zam geldi!