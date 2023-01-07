Fenerbahçe Bekolu Tarık Biberovic, yaklaşık 6 hafta parkelerden uzak kalacak

Fenerbahçe Beko'da genç oyuncularından Tarık Biberovic sakatlandı. Biberovic'in parkerlerden 6 hafta uzak kalacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2023 - 16:50
Fenerbahçe Bekolu Tarık Biberovic, yaklaşık 6 hafta parkelerden uzak kalacak
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncularından Tarık Biberovic, geçirdiği sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta parkelerden uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Tarık Biberovic'in sağ bacak hamstring kasında yırtık saptandığı belirtilerek, "Tedavisine başlanan oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin 6 hafta olması öngörülmektedir" denildi.


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