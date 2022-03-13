Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih ile olan maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague'de 15 Mart Salı günü oynaması gereken Bayern Münih maçı, Alman temsilcisindeki koronavirüs (Covid-19) vakaları sebebiyle ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 16:14
Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih ile olan maçı ertelendi
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Fenerbahçe Beko'nun 15 Mart Salı günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Bayern Münih ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu karşılaşması, Bayern Münih'te artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Fenerbahçe Beko – Bayern Münih mücadelesi için yeni tarih EuroLeague yönetimi tarafından belirlenecektir. 



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