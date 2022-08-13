Fenerbahçe, Belçikalı forvet için Chelsea ile görüşüyor

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 04:00

Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus’un onay verdiği golcülerden biri olan Michy Batshuayi için kulübü Chelsea ile ilk görüşmesini yaptı. Ancak Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübünün Belçikalı oyuncu için istediği bonservis bedelini yüksek buldu. Fenerbahçe yönetimi, Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forvetin bonservisini aşağıya çekmeye çalışıyor.

ABOUBAKAR LİSTEDE

Sarı-Lacivertliler bir yandan da eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ile temas halinde. Suudi Arabistan Ligi’nde Al Nassr forması giyen 30 yaşındaki forveti satın alma opsiyonlu kiralama konusunda görüşmeler devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, kadroda düşünülmeyen Samatta için Genk kulübüyle anlaştı.

Samatta’nın maaşının 1.5 milyon Avro’sunu Genk ödeyecek. Oyuncunun sözleşmesinde 4 milyon Avro’luk satın alma opsiyonu olacak.