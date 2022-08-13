Fenerbahçe, Belçikalı forvet için Chelsea ile görüşüyor
UEFA Avrupa Ligi’nde Play-Off turuna yükselen Fenerbahçe, forvet transferine yoğunlaştı.
Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus’un onay verdiği golcülerden biri olan Michy Batshuayi için kulübü Chelsea ile ilk görüşmesini yaptı. Ancak Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübünün Belçikalı oyuncu için istediği bonservis bedelini yüksek buldu. Fenerbahçe yönetimi, Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forvetin bonservisini aşağıya çekmeye çalışıyor.
ABOUBAKAR LİSTEDE
Sarı-Lacivertliler bir yandan da eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ile temas halinde. Suudi Arabistan Ligi’nde Al Nassr forması giyen 30 yaşındaki forveti satın alma opsiyonlu kiralama konusunda görüşmeler devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, kadroda düşünülmeyen Samatta için Genk kulübüyle anlaştı.
Samatta’nın maaşının 1.5 milyon Avro’sunu Genk ödeyecek. Oyuncunun sözleşmesinde 4 milyon Avro’luk satın alma opsiyonu olacak.
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