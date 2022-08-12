Fenerbahçeli Samatta, Genk'e kiralanıyor

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta, Genk'e kiralanıyor. Belçika basını, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Genk'in golcü oyuncu ile son görüşmeleri yaptığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 14:45
Fenerbahçeli Samatta, Genk'e kiralanıyor
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Fenerbahçe, Mbwana Ally Samatta'yı bir kez daha kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor. 

Belçika basınından Het Belang van Limburg'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, 12 Ağustos Cuma (bugün) anlaşmayı tamamlamak adına Genk yetkilileri ve Mbwana Ally Samatta ile yeniden bir araya gelecek. Önceden sağlanan anlaşmanın bugün sonuca ulaşacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Samatta'nın bugün gerçekleşecek görüşmenin ardından kiralık olarak Genk'e imza atacağı ifade edilmekte.

29 yaşındaki Samatta, geçtiğimiz sezonu da Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'te 9 gol+4 asist geçirmişti.



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