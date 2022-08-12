Fenerbahçe'nin golcü adayı Alexander Sörloth için tarih verdiler

Fenerbahçe'de golcü transferi çalışmaları devam ederken Alexander Sörloth konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 12:01
Fenerbahçe'nin golcü adayı Alexander Sörloth için tarih verdiler
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Fenerbahçe'nin transferine öncelik verdiği santrfor adayı olan Alexander Sörloth transferinde gözler RB Leipzig’in teknik direktörü Domenico Tedesco’ya çevrildi.

Son olarak RB Salzburg’dan 19 yaşındaki Benjamin Sesko’yu Transfer eden RB Leipzig’in kadrosunda halen 5 santrfor bulunuyor.

Chelsea’den geri alınan Timo Werner’in yanı sıra Andre Silva, Yussuf Poulsen, Benjamin Sesko ve Alexander Sörloth’tan hangisinin gönderileceğine Tedesco karar verecek.

Alman basını, 36 yaşındaki genç teknik direktörün bu konudaki kararını önümüzdeki hafta içinde kulüp yönetimine bildireceğini yazdı.



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