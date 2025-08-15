Haftayı iki galibiyet ve bir beraberlikle kapattık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Avrupa kupalarında 3. eleme turunda rövanş maçlar oynanırken, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2; UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. Kupa 3'teki diğer Türk takımı Başakşehir ise Viking ile 1-1 berabere kaldı. Türk takımları, Avrupa'da haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde oluştu:

1- İngiltere: 94.839 puan

2- İtalya: 84.374 puan

3- İspanya: 78.703 puan

4- Almanya: 74.545 puan

5- Fransa: 67.748 puan

6- Hollanda: 61.283 puan

7- Portekiz: 54.466 puan

8- Belçika: 53.050 puan

9- Türkiye: 43.300 puan

10- Çekya: 40.100 puan