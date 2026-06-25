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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

25.06.2026 15:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk etap kamp çalışmalarına devam ediyor.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

ANTRENMANDAN NOTLAR

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda hücum oyunlarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, saat 17.30'da gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

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