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Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ı resmen açıkladı: Görevi belli oldu

Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ı resmen açıkladı: Görevi belli oldu

24.06.2026 17:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ı resmen açıkladı: Görevi belli oldu

Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak göreve getirildiğini resmen açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Dirk Kuyt için beklenen resmi açıklamayı yaptı.

Sarı-lacivertliler, Hollandalı antrenörün teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak göreve başlayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü.

120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt’ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz."

İşte Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt paylaşımı:

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