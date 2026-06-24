Fransız basını anlaşmayı duyurdu: Fenerbahçe'de flaş Mason Greenwood gelişmesi!

Fenerbahçe'nin, Marsilya forması giyen 24 yaşındaki İngiliz yıldız Mason Greenwood'un transferi için oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı öne sürüldü.

GREENWOOD İLE ANLAŞMAYA VARILDI

L'equipe gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı. Haberde sarı lacivertlilerin 25 yaşındaki oyuncuya cömert bir maaş teklif ettikleri bilgisine yer verildi.

Haberde, Marsilya'nın 50-55 milyon Euro bonservis bedeli istediği kanat oyuncusu için Fenerbahçe bonuslarla birlikte 30 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Mason Greenwood, Marsilya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.