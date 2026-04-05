Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde oynadığı 27 mücadelede 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla zirvenin 4 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile aynı puanda, lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takım, sezondaki 27 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi sonucu topladığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de milli aradan önce son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, derbiyi de kazanarak yeni galibiyet serisiyle yoluna devam etmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de maçta forma giyebilecek durumda.

BEŞİKTAŞ'TAN EL BILAL TOURE KARARI

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisi öncesinde tek eksik El Bilal Toure.

Siyah-beyazlılarda uzun süredir formasından uzak kalan El Bilal Toure ile Emirhan Topçu, takımla çalışmalara başlarken Toure için derbi kararı verildi. TRT Spor'da yer alan habere göre Toure, Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 6 isim sarı kart sınırında.

Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, derbide kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TA 4 OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta dört futbolcu Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Amir Murillo, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan, "Kadıköy" deplasmanında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı olacak.