Fenerbahçe cephesinden Tedesco'nun ayrılığı sonrası ilk açıklama: 'Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir'

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i Anderson Talisca'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları sezonun kalan bölümüyle ilgili konuşurken Domenico Tedesco'ya ilgili sorulara yanıt verdi.

Ertan Torunoğulları'nın açıklamaları:

"Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Buraya gelip takımımızı destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Hocamız gitmiş, ayrıldık. Bundan sonraki iki maçımıza bakıyoruz. Vedalaşacağız."

"HİÇBİR AYRILIK TEK TARAFLI DEĞİLDİR"

"Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Uğurlamaya giden taraftarlarımız gerçek taraftarlarımız. Onlar ne yapacaklarını biliyorlardır. Gideni suçlamak bizim tarzımız değil. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 tane as oyuncusu sakattı. Rakimizin bir oyuncusu sakatlığında neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Giden gitmiştir, bundan sonrasında bakacağız."