Talisca hat-trick yaptı: Fenerbahçe, Başakşehir'i 3 golle devirdi

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Başakşehir'le karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın attığı golle 28. dakikada 1-0 öne geçti. Başakşehir, bu golden 8 dakika sonra beraberliği Amine Harit'le buldu ve skora denge geldi.

Sarı-lacivertlilerde Talisca, 58'de ağları bir kez daha havalandırırken 72'de kaydettiği golle hat-trick yapıp skoru belirledi.

Sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 70 yaptı, Başakşehir ise 51 puanda kaldı. Fenerbahçe ligde gelecek hafta Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 3-1 Başakşehir

82' Fenerbahçe'de Kante, ani atağı kestiği için sarı kart gördü.

72' GOL | Fenerbahçe skoru 3-1 yaptı. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, ceza sahası dışında ağları havalandırıp kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.

68' Talisca üçüncü gole yaklaştı. Brezilyalı futbolcunun şutunu Muhammed Şengezer kurtardı.

66' Fenerbahçe'de Musaba'nın yerine Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

62' Başakşehir'de Bertuğ Yıldırım, Harit ve Umut Güneş oyundan alındı. Yerlerine; Selke, Brnic ve Onur Ergün oyuna dahil oldu.

58' GOL | Fenerbahçe yeninden öne geçti. Sarı-lacivertlilerin golünde ağları ikinci kez Anderson Talisca havalandırdı.

54' Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Bertuğ'un şutu üstten dışarıya gitti.

53' Fenerbahçe'de Musaba'nın içeriye çevirdiği topa takım arkadaşlarından kimse dokunamadı. Pozisyonun devamında Fred'in şutu dışarıya çıktı.

46' Ba oyuna girer girmez sarı kart gördü.

46' Başakşehir'de Opoku yerine Ba oyuna girdi.

40' Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında Musaba'nın şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

36' GOL | Başakşehir beraberlik golünü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Amine Harit'in şutu savunmaya çarpıp ağlara gitti.

28' GOL | Fenerbahçe Anderson Talisca'nın golüyle öne geçti. Ceza sahası içindeki karambolde Musaba'nın şutunu Muhammed Şengezer kurtardı, dönen topu Talisca ağlara gönderdi.

25' Fenerbahçe Talisca'yla gole yaklaştı. Musaba'nın ortasında Talisca'nın kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

21' Fenerbahçe Anderson Talisca'yla öne geçti ancak gol öncesinde ofsayt tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

15' Fenerbahçe gole yaklaştı. İsmail Yüksek'in şutunu kaleci Muhammed Şengezer kurtardı. Pozisyonun devamında Kerem Aktürkoğlu'nun şutu yan ağlara giderken ofsayt tespti edildi.

8' SON ANDA DUARTE! İsmail Yüksek'in kazandığı topta sol kanattan hızla çıkan Musaba ceza sahası içindeki Taliscaya dönmek istedi. Leo Duarte son anda ayağını koydu ve topun Talisca'ya geçmesine izin vermedi.

3' Shomurodov'un ceza sahası dışından şutunu Mert Günok sola uzandı ve çıkardı. Sonrasında bu pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.