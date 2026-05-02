Fenerbahçe taraftarından Edson Alvarez'e tepki

2.05.2026 22:15:00
Fenerbahçeli taraftarlar, Başakşehir maçında sonradan oyuna dahil olan Edson Alvarez'e tepki gösterdi.

Yaşadığı ciddi sakatlık ve ameliyat sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Meksikalı orta saha Edson Alvarez formasına kavuştu.

2 Şubat 2026'dan beri sahalardan uzak kalan Meksikalı ön libero, 3 ay sonra RAMS Başakşehir maçıyla takıma döndü.

Alvarez, antrenman eksiği nedeniyle maça yedek kulübesinde başladı ve karşılaşmanın son anlarında Fred yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, oyuna girdiği sırada ve topla buluştuğu sırada ıslıklarla Edson Alvarez'e tepki gösterdi.

