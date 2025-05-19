Fenerbahçe'de Ali Koç - Mourinho zirvesi: Yol haritası belirlenecek!

Fenerbahçe'de sezonun kupasız tamamlanmasının ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği en çok konuşulan konulardan biri oldu.

A Spor'un haberine göre başkan Ali Koç, bu hafta Portekizli çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu toplantı, tarafların yol haritasını belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

10.5 MİLYON EUROLUK ENGEL

Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesinde yer alan "tek taraflı fesihte 10 milyon 500 bin Euro tazminat" maddesi, olası bir ayrılığın önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor. Portekizli teknik adama zaman zaman farklı ülkelerden ilgi olduğu bilinse de bu tazminat bedeli, süreci karmaşıklaştırıyor.

DEVAM KARARI ÇIKARSA...

Ali Koç'un teknik direktör konusunda istikrardan yana olduğu daha önceki açıklamalarında öne çıkmıştı.

Haberde yer alan detaylara göre; Eğer görüşmeden "devam" kararı çıkarsa, Fenerbahçe yönetimi yaz dönemi transfer çalışmalarına hız verecek. Takımdan ayrılacak oyuncular ve yapılacak takviyelerin de bu görüşmenin ardından şekillenecek.

AYRILIK KARARI ÇIKARSA...

Görüşmeden ayrılık kararı çıkması halinde ise taraflar, tazminat konusunda orta yolu bulmaya çalışacak.



