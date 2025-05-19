Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de Ali Koç - Mourinho zirvesi: Yol haritası belirlenecek!

Fenerbahçe'de Ali Koç - Mourinho zirvesi: Yol haritası belirlenecek!

19.05.2025 20:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'de Ali Koç - Mourinho zirvesi: Yol haritası belirlenecek!

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un bu hafta teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya geleceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de sezonun kupasız tamamlanmasının ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği en çok konuşulan konulardan biri oldu.

A Spor'un haberine göre başkan Ali Koç, bu hafta Portekizli çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu toplantı, tarafların yol haritasını belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

10.5 MİLYON EUROLUK ENGEL

Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesinde yer alan "tek taraflı fesihte 10 milyon 500 bin Euro tazminat" maddesi, olası bir ayrılığın önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor. Portekizli teknik adama zaman zaman farklı ülkelerden ilgi olduğu bilinse de bu tazminat bedeli, süreci karmaşıklaştırıyor.

DEVAM KARARI ÇIKARSA...

Ali Koç'un teknik direktör konusunda istikrardan yana olduğu daha önceki açıklamalarında öne çıkmıştı.

Haberde yer alan detaylara göre; Eğer görüşmeden "devam" kararı çıkarsa, Fenerbahçe yönetimi yaz dönemi transfer çalışmalarına hız verecek. Takımdan ayrılacak oyuncular ve yapılacak takviyelerin de bu görüşmenin ardından şekillenecek.

AYRILIK KARARI ÇIKARSA...

Görüşmeden ayrılık kararı çıkması halinde ise taraflar, tazminat konusunda orta yolu bulmaya çalışacak.


İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #jose mourinho

İlgili Haberler

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken paylaşım!
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken paylaşım! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ortaya çıktı.
Fenerbahçeli Dusan Tadic'in eşinden ayrılık iddialarını yükselten paylaşım!
Fenerbahçeli Dusan Tadic'in eşinden ayrılık iddialarını yükselten paylaşım! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic'in eşinin sosyal medya paylaşımı, ayrılık iddialarını yeniden ortaya çıkardı.