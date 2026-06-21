Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi!

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmamasıyla Fenerbahçe'ye geri dönen Cengiz Ünder'in geleceği netleşmeye başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, 28 yaşındaki futbolcuya bir şans daha vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli futbolcuların önem kazandığı yeni sezonda Cengiz Ünder'i hazırlık kampına dahil edeceği belirtildi.

KAMPTA GÖZLEMLENECEK

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcunun performansı kamp döneminde yakından takip edilecek. Kartal'ın hazırlık sürecinin ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararını vereceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA 9 GOL KATKISI

Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol atarken 4 asist yaptı. Milli oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.