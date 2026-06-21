Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi!

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi!

21.06.2026 16:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın, Beşiktaş'tan dönen Cengiz Ünder'i yeni sezon hazırlık kampında değerlendireceği iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmamasıyla Fenerbahçe'ye geri dönen Cengiz Ünder'in geleceği netleşmeye başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, 28 yaşındaki futbolcuya bir şans daha vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli futbolcuların önem kazandığı yeni sezonda Cengiz Ünder'i hazırlık kampına dahil edeceği belirtildi.

KAMPTA GÖZLEMLENECEK

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcunun performansı kamp döneminde yakından takip edilecek. Kartal'ın hazırlık sürecinin ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararını vereceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA 9 GOL KATKISI

Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol atarken 4 asist yaptı. Milli oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

İlgili Konular: #fenerbahçe #ismail kartal #cengiz ünder

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko, Nando de Colo'nun emeklilik kararı aldığını açıkladı!
Fenerbahçe Beko, Nando de Colo'nun emeklilik kararı aldığını açıkladı! Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun 38 yaşındaki Fransız oyuncusu Nando de Colo'nun, emeklilik kararı aldığı duyuruldu.
Beşiktaş karşısında nefes kesen geri dönüş: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko
Beşiktaş karşısında nefes kesen geri dönüş: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup etti. Seride durumu 3-1'e getiren sarı-lacivertliler, 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.
Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: 'Emeklilik bekleyebilir'
Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması: 'Emeklilik bekleyebilir' Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Gornik Zabrze'nin sahibi Lukas Podolski, sarı-lacivertlilerle oynanacak eşleşme hakkında paylaşım yaptı.