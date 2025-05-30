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Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile kritik görüşme!

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile kritik görüşme!

30.05.2025 09:18:00
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Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile kritik görüşme!

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Sırp yıldız Dusan Tadic'le bugün görüşecek.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yönetimin 36 yaşındaki Sırp kanat oyuncusuyla bugün bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Sarı-lacivertli ekipte yönetim kontratı sona erecek Dusan Tadic'le bugün bir görüşme yapacak. Sırp futbolcunun takımdaki geleceği bu görüşme sonrası şekillenecek.

Tadic'in takımdaki durumunun yapılacak görüşmeden sonra netlik kazanacağı ifade ediliyor. Tecrübeli kanat oyuncusunun Fenerbahçe'den yeni kontrat teklifi alamaması durumunda da görüşmelerde bulunduğu eski takımı Ajax'a imza atması bekleniyor.

Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 53 maçta 3751 dakika süre alan deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 18 gol, 13 asistlik performans sergileyerek takımına 31 gollük kakı sağladı. 

2 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Tadic 109 maçta 29 gol, 35 asit yaptı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #Dusan Tadic

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