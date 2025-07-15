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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Dominik Livakovic kararı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Dominik Livakovic kararı!

15.07.2025 15:43:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Dominik Livakovic kararı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teklif gelmesi halinde 30 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yolları ayırmayı planladığı iddia edildi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürüyor. 13 gün boyunca güç depolayacak olan sarı-lacivertliler, 4 hazırlık maçı yapacak.

Jose Mourinho, bu süreçte kadro planlamasını da netleştirecek. Portekizli teknik direktörün kaleci rotasyonu için kararını verdiği ileri sürüldü.

KALEYE İRFAN CAN

TRT Spor'un haberine göre İrfan Can Eğribayat, yeni bir kaleci transferi olmaması halinde birinci kaleci olacak. Dominik Livakovic ve Tarık Çetin'in ise forma rekabetinin içinde yer alacağı ifade edildi.

Haberde Jose Mourinho'nun, yabancı kuralı nedeniyle kaleyi bir Türk kalecinin koruması gerektiğini düşündüğü aktarıldı.

LIVAKOVIC'E TAKIM ARANIYOR

Öte yandan Livakovic'e takım arandığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin, hedeflediği teklifi alması halinde Hırvat file bekçisiyle yollarını ayırmayı planladığı iddia edildi.

Geçen sezon Livakovic'in talebiyle takıma katılan Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic'in ise takımda kalacağı belirtildi.

Kamp döneminin ardından kaleci rotasyonuyla ilgili bir değerlendirme daha yapılıp nihai kararın verileceği ifade edildi.

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