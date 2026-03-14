Fenerbahçe'de kritik toplantı... Domenico Tedesco ve Devin Özek kulüp binasından ayrıldı!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile görüştü.

Fatih Karagümrük maçının ardından olağanüstü toplanan Fenerbahçe Yönetimi, cumartesi günü için de toplantı kararı aldı. Domenico Tedesco ve Devin Özek, kulübe davet edildi.

Domenico Tedesco ve Devin Özek, cumartesi günü saat 15.30 sularında kulübe geldi ve ardından yönetim ile toplantıya girdi.

Tedesco ve Devin Özek, raporlarının ardından saat 18.00 sularında kulüp binasından ayrıldı.

İki ismin kulüpten ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Yönetimi'nin kendi içerisindeki toplantı başladı.