Fenerbahçe'de kritik toplantı... Domenico Tedesco ve Devin Özek kulüp binasından ayrıldı!

14.03.2026 16:28:00
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile görüştü. Tedesco ve Özek, raporlarının ardından kulüpten ayrıldı. Fenerbahçe Yönetimi'nin kendi içerisindeki toplantı başladı.

Fatih Karagümrük maçının ardından olağanüstü toplanan Fenerbahçe Yönetimi, cumartesi günü için de toplantı kararı aldı. Domenico Tedesco ve Devin Özek, kulübe davet edildi.

Domenico Tedesco ve Devin Özek, cumartesi günü saat 15.30 sularında kulübe geldi ve ardından yönetim ile toplantıya girdi.

Tedesco ve Devin Özek, raporlarının ardından saat 18.00 sularında kulüp binasından ayrıldı.

İki ismin kulüpten ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Yönetimi'nin kendi içerisindeki toplantı başladı.

Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de 6 futbolcudan flaş hareket: Stadyumdan tek başına ayrıldılar! Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe'de maç sonu 6 futbolcu stadyumdan kendi araçları ile ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi Kızılyıldız deplasmanında sona erdi! Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a deplasmanda 79-73 kaybetti. Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Fenerbahçe Medicana normal sezonu galibiyetle bitirdi! Fenerbahçe Medicana, normal sezonu Nilüfer Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek ikinci sırada tamamladı.