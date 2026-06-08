Fenerbahçe'de Mahmut Uslu'dan Vedat Muriç yanıtı!

Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım yeniden en önemli koltuğa oturdu. Seçimin ardından Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, NOW Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Uslu, seçim sonuçlarının camianın beklentileriyle örtüştüğünü belirterek, alınan yüksek oy sayısının kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini söyledi.

"REKOR SEVİYEDE KATILIM"

Seçimde rekor seviyede katılım ve oy kullanımı gerçekleştiğini vurgulayan Mahmut Uslu, şunları kaydetti:

"Rekor seviyede gelen oldu. 17 bin 245 oy alındı. Bu bize daha büyük sorumluluk veriyor. Sıra şampiyonlukta. Bunun için her şeyi yapacağız."

Uslu, yeni dönemde yönetimin en önemli hedefinin Fenerbahçe'yi yeniden şampiyonluğa taşımak olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN MUTLULUK ORANINI ARTIRACAĞIZ"

Seçim sürecinin geride kaldığını belirten Uslu, camianın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi ve "Artık ocu bucu olmadan hep beraber omuzlayacağız ve şampiyonluğu getireceğiz Fenerbahçe'ye. Türkiye'nin mutluluk oranını artıracağız, çok inanıyoruz buna" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde camianın tüm kesimlerini ortak hedef etrafında toplamak istediklerini söyleyen Uslu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz elimizden geleni yapacağız ve tüm Türkiye'de Fenerbahçelileri birleştirmeliyiz."

"SONUÇLAR DOĞRU ÇIKTI"

Seçim atmosferine ilişkin de konuşan Mahmut Uslu, saha ve tribünlerde hissettikleri desteğin sonuçlara yansıdığını belirtti.

Uslu, "65-35 gibi düşünüyorduk sonuçları, sevgi seli vardı, rüzgar vardı. Doğru çıktı" açıklamasına bulundu.

VEDAT MURİÇ SORUSUNA YANIT

Transfer gündeminde yer alan Vedat Muriç ile ilgili soruyu da yanıtlayan Uslu, "Mazbatayı almadan hiçbir şey açıklanmaz" dedi.