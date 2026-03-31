Fenerbahçe'de Nelson Semedo ve Edson Alvarez gelişmesi!

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Edson Alvarez'in son durumu netleşti.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Portekizli sağ bek Nelson Semedo bugün itibarıyla takımla antrenmanlara başladı.

BİRKAÇ HAFTA İÇERİSİNDE...

Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı oyuncu Edson Alvarez'in ise sağlık kontrolleri ve tetkik süreçlerinin devam ettiği, birkaç hafta içerisinde kademeli olarak takımla çalışmalara başlamasının beklendiği öğrenildi.