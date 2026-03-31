Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta El Bilal Toure gelişmesi!

Beşiktaş, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenmanın ilk bölümüne, sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzan kalan El Bilal Toure de katıldı.

Malili yıldız, daha sonra bireysel çalışmalarına devam etti.

TRT Spor'un haberine göre; El Bilal Toure'nin sakatlığını atlatmasına rağmen Fenerbahçe derbisinde kadroda olma ihtimali zor görünüyor.

Toure’nin bir sonraki hafta oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçının kadrosuna alınması bekleniyor.

15 Şubat’ta oynanan Rams Başakşehir maçında sakatlanan El Bilal Toure’nin arka üst adalesinde yırtık belirlenmişti.

Bu süreçte Malili yıldız, bu süreçte 5'i lig, biri de kupada olmak üzere 6 maçta formasından uzak kaldı.