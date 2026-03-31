Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta El Bilal Toure gelişmesi!

31.03.2026 14:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta El Bilal Toure belirsizliği yaşanıyor. Takımla çalışmalara başlayan Malili oyuncunun, dev derbide kadroda olmayacağı iddia edildi.

Beşiktaş, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenmanın ilk bölümüne, sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzan kalan El Bilal Toure de katıldı.

Malili yıldız, daha sonra bireysel çalışmalarına devam etti.

TRT Spor'un haberine göre; El Bilal Toure'nin sakatlığını atlatmasına rağmen Fenerbahçe derbisinde kadroda olma ihtimali zor görünüyor.

Toure’nin bir sonraki hafta oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçının kadrosuna alınması bekleniyor.

15 Şubat’ta oynanan Rams Başakşehir maçında sakatlanan El Bilal Toure’nin arka üst adalesinde yırtık belirlenmişti.

Bu süreçte Malili yıldız, bu süreçte 5'i lig, biri de kupada olmak üzere 6 maçta formasından uzak kaldı.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #El Bilal Toure

İlgili Haberler

EuroCup'ta Türk derbisi: Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji yarı finalde karşı karşıya! EuroCup yarı final ilk maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.
Devre arası kiralanmıştı: Beşiktaş'ta yeni transfer ile yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ın devre arasında Roma'dan kiraladığı kaleci Devis Vasquez ile sezon sonunda yollarını ayıracağı iddia edildi.
Bandırmaspor duyurdu: Görkem Dağıstanlı resmen Beşiktaş'ta! Bandırmaspor, 2012 doğumlu hücum oyuncusu Görkem Dağıstanlı'nın transferi için Beşiktaş'la anlaştıklarını açıkladı.