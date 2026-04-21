21.04.2026 09:42:00
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi: Mallorca'nın istediği bonservis belli oldu

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Vedat Muriqi ile el sıkıştığı, İspanyol ekibi Mallorca ile de pazarlıklara başlamaya hazırlandığı iddia edildi.

Yeni sezona ciddi bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin ana hedeflerinden biri de forvet transferi. Bu bağlamda gündemde olan isim ise Vedat Muriqi. Sarı-lacivertlilerin eski golcüsüyle anlaşma sağladığı öne sürüldü.

MURIQI İLE ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Yaz transfer dönemi gelmeden işi bitirmek isteyen Fenerbahçe, Sabah'a göre takıma dönmeye sıcak bakan Muriqi ile el sıkışıp ön protokol imzaladı. Deneyimli golcüyle anlaşan sarı-lacivertlilerin, Mallorca ile bonservis pazarlıklarına başlamaya hazırlandığı ifade edildi.

MALLORCA KAPIYI 10 MİLYON EURO İLE AÇIYOR

Barcelona'nın da devreye girdiği Vedat Muriqi için Mallorca'nın pazarlık masasına 10 milyon Euro ile oturacağı aktarıldı.

VEDAT MURIQI'NİN SEZON KARNESİ

Mallorca ile 3 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki Muriqi, bu sezon LaLiga'da 30 maça çıktı ve 21 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

