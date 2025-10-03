Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu tarihi açıklandı!

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu tarihi açıklandı!

3.10.2025 17:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu tarihi açıklandı!

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı 18 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısının tarihini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre toplantı, 18 Ekim Cumartesi günü 10.30-14.00 saatleri arasında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Sadettin Saran #Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu

İlgili Haberler

Spor yazarları Fenerbahçe - Nice maçını yorumladı: 'Birbirleri ve hocaları için savaştılar'
Spor yazarları Fenerbahçe - Nice maçını yorumladı: 'Birbirleri ve hocaları için savaştılar' Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında sahasında Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Kadıköy'de büyü zamanı! Kerem Potter attı Fenerbahçe kazandı!
Kadıköy'de büyü zamanı! Kerem Potter attı Fenerbahçe kazandı! UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe ile Nice karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Stuttgart'tan Fenerbahçe maçı öncesi kayıp!
Stuttgart'tan Fenerbahçe maçı öncesi kayıp! UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Stuttgart, deplasmanda Basel'e 2-0 mağlup oldu.