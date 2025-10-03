Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu tarihi açıklandı!

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısının tarihini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre toplantı, 18 Ekim Cumartesi günü 10.30-14.00 saatleri arasında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.
