Fenerbahçe ile anılmıştı: Nkunku'dan transfer itirafı!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Christopher Nkunku, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Nkunku, ocak ayında Milan'dan ayrılmayı hiç düşünmediğini söyledi.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM"

Ara transfer dönemindeki hakkında çıkan transfer haberlerine cevap veren Fransız futbolcu, "Asla ayrılmayı düşünmedim. Menajerim bana tekliflerden bahsetmedi, bu yüzden benim için bunlar sadece söylentiydi. O beni iyi tanıyor. Ondan başka yerlere bakmasını veya diğer kulüplere açık olmasını istemedim çünkü sadece Milan'da oynamaya hazır olmak istedim" dedi.

Transfer haberlerinin kendisini rahatsız edip etmediğine yönelik soruya cevap veren Nkunku, "Benim işimde, herkese dinlerseniz, önemli olan şeylere odaklanamazsınız. Ben nerede olmak istediğimi biliyorum, insanlar konuşsun" yanıtını verdi.

SEZON PERFORMANSI

Milan forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 28 yaşındaki Nkunku, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.