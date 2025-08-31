12 milyon Euro'luk teklif yapmıştı... Manchester City'den Fenerbahçe'ye Ederson cevabı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Ederson girdi. Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu deneyimli kaleci için sarı-lacivertliler girişimlerini sıklaştırdı.
EDERSON İÇİN 12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Fenerbahçe, Ederson için Manchester City'ye ilk resmi teklifini de yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, İngiliz devine 12 milyon Euro teklif etti.
MANCHESTER CITY'DEN İLK TEKLİFE RET
Manchester City'nin, Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro'luk teklifini reddettiği ancak sarı-lacivertlilerin transfer için yoğun baskı yaptığı ifade edildi.
Transferinde sürecini ve pazarlıkları, Ederson'un menajeri Jorge Mendes'in yürüttüğü aktarıldı.