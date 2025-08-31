12 milyon Euro'luk teklif yapmıştı... Manchester City'den Fenerbahçe'ye Ederson cevabı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 09:42:00
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da gündeminde olan Ederson için devreye girdiği ve İngiliz devine 12 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Ederson girdi. Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu deneyimli kaleci için sarı-lacivertliler girişimlerini sıklaştırdı.

EDERSON İÇİN 12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fenerbahçe, Ederson için Manchester City'ye ilk resmi teklifini de yaptı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, İngiliz devine 12 milyon Euro teklif etti.

MANCHESTER CITY'DEN İLK TEKLİFE RET

Manchester City'nin, Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro'luk teklifini reddettiği ancak sarı-lacivertlilerin transfer için yoğun baskı yaptığı ifade edildi.

Transferinde sürecini ve pazarlıkları, Ederson'un menajeri Jorge Mendes'in yürüttüğü aktarıldı.

