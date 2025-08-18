Cumhuriyet Gazetesi Logo
Görüşmeler başladı... Fenerbahçe'de orta sahaya sürpriz aday!

18.08.2025 15:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun West Ham United forması giyen Edson Alverez'in transfer edilmesini istediği iddia edildi.

Kanat ve orta saha transferi için girişimlerine devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Jose Mourinho, West Ham United forması giyen Meksikalı futbolcu  Edson Alverez'in transferini talep etti.

Transferin gerçekleşmesi halinde tecrübeli isim, kulüp tarihinin ve Ali Koç döneminin 2. Meksikalı futbolcu transferi olarak kayıtlara geçecek. Söz konusu futbolcu Edson Alvarez.

Hatırlanacağı üzere Ali Koç, başkanlık döneminin ilk sezonunda Meksikalı stoper Diego Reyes'i Porto'dan transfer etmişti. Reyes, Fenerbahçe tarihinin de ilk Meksikalı futbolcusu olmuştu.

EDSON ALVAREZ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki ön libero Edson Alvarez'in transferi için görüşmelere başladı.

OYUNCU TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Ajax'ın ilgisinin ardından Edson Alvarez için iki Avrupa kulübü, West Ham'a teklif sundu. Henüz kararını vermeyen deneyimli futbolcu ise seçeneklerini değerlendiriyor.

WEST HAM 38 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

West Ham United, Edson Alvarez'i 2023-2024 sezonu başında Ajax'tan 38 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #jose mourinho

