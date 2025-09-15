Eski hakemler Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Trabzonspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?

Trio ekibi, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Trabzonspor'u sahasında 1-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Eski hakemler, maçın önüne geçen pozisyonlar için net ifadeler kullandı.

TRABZONSPOR'DA ONUACHU'NUN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bahattin Duran: “Bu pozisyon eğer açık ve net faulle Onuachu tarafından alındıysa atak başlangıç fazı. Eğer bu bir faulse açık ve netse atak başlangıç fazıdır. Ben direkt cevabımı söyleyeyim. Bu pozisyonda VAR müdahalesi yanlış değil, çok yanlış. VAR bu pozisyona kesinlikle müdahale etmemeliydi. Kontrolsüz bir hareket olsa VAR müdahale edebilirdi. Ciddi faullü oyun olsa VAR müdahale edebilirdi. Bu pozisyon ne şiddetli hareket, ne bir fauldür. Onuachu'nun bu pozisyonda kolları doğaldır."

Deniz Çoban: “Etraflıca konuşmaya gerek yok. Bu pozisyona hakem yaşandığı anda düdük çalsaydı. Bunu ekrana bile getirmezdik. Buna faul diyene saygı duyarsınız. Değil diyene de saygı duyarsınız. VAR'ın prensiplerinde çok temel bir kural vardır. Burada kontrolsüz bir müdahale olmalı. Kontrolsüz bir müdahale yok burada. Bu nedenle açık ve yanlış bir VAR müdahalesi.”

Bülent Yıldırım: “Fenerbahçeli oyuncu kontrolü ele geçirmiyor. Sadece topu savuşturuyor bu nedenle bu bir atak başlangıç fazı. Ben de baştan söyleyeyim. Burada VAR müdahalesi yanlış. Eğer el kol kontrolsüz olarak kullanılsa, burada açık bir ihlal olsa ancak o zaman müdahale edilebilecek bir pozisyon. Sahada gören bir hakem bunu dikkatsiz faulden bir faul çalabilirdi. Ancak VAR'ın müdahale edebilmesi için bu açık bir ihlal miydi? Bu sorunun cevabı hayır. Burada maalesef video hakemi burada maçı yöneten hakem gibi müdahalede bulunmuş. Burada müdahaleyi gereksiz bulduğumu belirterek noktayı koyayım.”

OKAY YOKUŞLU'NUN KIRMIZI KARTI

Bahattin Duran: “Çok açık ve net bir kırmızı kart. Hakemin bunu sahada değerlendirmesini beklerdim. Zaten Kerem Aktürkoğlu daha önce topa müdahale ediyor. Acımasızca hareket bileğin de bükülmesine sebep oluyor. Hakem o anda kırmızı kart verse daha doğru olurdu.”

Deniz Çoban: “Burada kırmızı kart net. Ayrıca Savic hakem kartını değiştirirken, hakemin otoritesini sarsmaya yönelik hareketleri var. Minimum sarı kart göstermesi gerekirdi ona da."

Bülent Yıldırım: “Burada hakem olayın şiddeti konusunda ciddi bir hata yapmıştır. Bu pozisyon net bir şekilde ciddi bir kontrolsüz oyundur. Hangi açıdan bakarsanız bakın, müdahale var, oyuncunun bileğinin bükülmesi var. VAR'ın müdahalesi doğru. Pozisyon yüzde yüz kırmızı kart."

41. dakikada İsmail Yüksek'in gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: "Arada kalan topa İsmail ayağını uzattı. Rakibinin kramponunun iç bölgesine temas etti. Bu gösterilen sarı karta katılmam. Bu kontrolsüz bir basma değil, gecikmiş ayağın üzerini kapsayan bir basma değil. Kramponun iç tarafına geliyor. Bu yalnızca bir faul."

Bülent Yıldırım: "Kramponlar yan yana buluştu. Yanlış bir değerlendirme. Kart gerektirmez. Sadece faul."

Deniz Çoban: "Hakemin 40 dakikada yanlışları doğrularından daha fazla. Sarı kartı gerektirecek hiçbir şey yok."

45+6. dakikada Onuachu'nun hakemi alkışladığı pozisyon

Bülent Yıldırım: "Onuachu korner bekledi ve yardımcı hakeme döndü. Korner yok. Korner istedi. Hakeme doğru dönüp 'böyle devam böyle devam' deyip alkışladı. Bu başka bir konu değil. Hakem ekibinin verdiği kararı protesto eden nitelikte alkış gördüm. İtirazdan hakemin Onuachu'yu ikinci sarı karttan ihraç etmesi gerekirdi."

Bahattin Duran: "Her ne kadar maçın 11. dakikasında VAR müdahalesinden sonra hakemin kontrolsüz hareket olarak verdiği ve bence yanlış sarı kartla oynuyor Onuachu. Önce yardımcı hakeme döndü ve sonra hakeme dönüp alkış yapıyor hakeme aleni. 'Devam edin' diyor. Net ikinci sarı kart. Onuachu'nun ihracı gerekirdi."

Deniz Çoban: "Oyuncu gerilmiş, nizami golü iptal edilmiş, olsa bu hak mı denilebilir. Hakemin orada hata yapması bunu görmezden gelmesini gerektirmez. Buradan net bir sarı kart gerekiyor."

49. dakikada En-Nesyri'nin şutunda top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?

Bülent Yıldırım: "Gol çizgisi teknolojisi olmadığı müddetçe görsele dayalı yorum yapılır. VAR hakemi, ancak ve ancak arada bir yeşillik varsa karar verebilir. Benim hissiyatım gol. Arada yeşillik görüyorum, top ve çizgi arasında."

Bahattin Duran: "Benim hissiyatımdan daha çok, büyütülmüş ekranda top ve çizgi arasında yeşil alan görüyorum. Bunu hakem sahada göremez. Yardımcı hakem tespit edemeyebilir. Bu topla direk çizgi arasında az da olsa yeşil çimi görüyorum. Bu da bir ispattır. VAR müdahalesiyle golün verilmesi lazımdı."

Deniz Çoban: "Aynı fikirdeyim. Değerlendirmek için hakem olmaya gerek yok. Gözle görüyorsunuz. Bu görmek... Eğer VAR bunun gol olduğuna emin değil."

79. dakikada Fred'e yapılan faul ve arkasındaki gerginlikte hakemin kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Burada en az 4 sarı kart çıkmalıydı."

Bahattin Duran: "Başlangıç itibarıyla Baniya sarı kart. Sarı kartı gören Brown ve Folcarelli doğru. İrfan Can Kahveci çok büyüttü, sarı kart görmeliydi. Onuachu çok sınırlarda. İki sarı kart eksik kaldı."

Deniz Çoban: "Aynı fikirdeyim."