Okan Buruk'tan derbi tepkisi: 'Canımızı kurtardık'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi."

"GALATASARAY BİRLEŞECEK"

"Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız."

"Galatasaray birleşecek. Taraftarımıza çağrı yapıyorum; bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmamız gerektiğini herkese göstereceğiz. Kimse merak etmesin."

HAKEM YAS İN KOL AÇIKLAMASI

"Son dakika yediğimiz golle üzüldük. Maçın içerisinde yaşananların da maçın önüne geçtiğine, bunla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını da inanıyorum. Benim açımdan futbol adına üzücü bir gece."

-"Galatasaray X hesabı maç devam ederken 'Hakemden akıl almaz kararlar' diye tweet attı. Hakem yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Skriniar'ın içinde bulduğu pozisyonlarla ilgili neler söylersiniz?"

Okan Buruk: "Hakem maçın önüne geçti. Beklenen de buydu. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bunu değerlendirecek olan ben değilim, sizlersiniz. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Maç içerisinde 22 tane aleyhimize faul var, rakibin aleyhine 12 tane var. Oyun baktığımızda bu kadar tekme yeyip bu kadar az faul kazanmamızı değerlendirmelerinize bırakıyorum. Bizim için büyük bir sürpriz olmadı."

"BEN DE TRABZONLUYUM"

-"Yasin Kol her zaman tartışılıyor, yabancı dili yok, FIFA kokartı yok. Bunun TFF başkanıyla olan hemşehri ilişkisine dayandığı söyleniyor. Siz ne dersiniz?"

Okan Buruk: "Biz futbol açısından bakıyoruz. Kim kimin hemşehrisi bakmayız. Ben de Trabzonluyum. Kim kimle dost, bunu değerlendirecek ben değilim. Ben saha içine odaklanmaya çalışıyorum. Beşiktaş maçı sonrası söylemiştim, Yasin Kol yine hakemdi, hakemin kestiği bir pozisyon vardı. Trabzon maçıyla aynı pozisyondu.

"Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitti, günahı neydi. Arda Kardeşler'e kimse destek olmadı. Yasin Kol bir derbi aldı bugün. TFF'nin kararlarına saygı duyuyorum ama soru işaretleri kimsenin hoşuna gitmiyor."

"Saygı duyuyorum. Tüm hakemlerimize saygı duyuyorum. TFF ve MHK'nin atamaları, onun kontrolünde, saygı duyuyoruz ama bu anlamda mutlu olduğumuz bir gün değil."

YABANCI HAKEM YANITI

"Biz sahaya odaklanmalıyız. Maç öncesi rakip hocanın elini sıktım, maç sonunda elini sıktım. O da saha içerisine kalan ve oyuna odaklanan biri. Maç içerisinde büyük olaylar olmadı."

-"Bu maç için yabancı hakem istemediğiniz için pişman mısınız?"

Okan Buruk: "Ömrümüz hakemleri konuşarak geçiyor. Yabancı hakem talebimiz olmadı. Biz talep etsek yerine gelir miydi bilmiyorum. Geçen sene yabancı hakem geldi. Biz adil, iki takımın da hakkını yemeyecek, aynı kararları verecek hakem istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz."

"G ÜZEL B İR G ÜN DE ĞİLDİ"

-"Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitti, aynı hatayı yapan Yasin Kol'a üst seviye maçlar yönetiyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?"

Okan Buruk: "Bir yandan hakem sayımız da azaldı. Derbi maça verecek hakem bulmakta MHK çok zorlanıyor inanıyorum ki... Üst düzey hakem olmaması, belli hakemlerin verilmesi... Bu maçı FIFA kokartlı hakem yönetmeli ama bu maalesef bugün olmadı. Hakem üzerinde de durmak istemiyorum sadece. Güzel bir gün değildi."

"KAFAMIZDA SORU İŞARETLERİ FAZLA"

Okan Buruk: "Hakemlere karşı bahis operasyonlarıyla ilgili bir karar verildi. Futbolculara karşı çok hızlı kararlar verildi. Devamının da tam olarak gelmediğini görüyoruz."

"Biz Eren'den faydalanamıyoruz. Teknik adamlar görevlerine devam ediyor. Bahis operasyonunda sporun içindeki tüm paydaşlar aynı anda değerlendirilmeliydi. Bana garip geliyor."

"Eren'den Avrupa'da faydalanamıyorum mesela. Zamanlaması, neden öyleydi, acaba devre arası beklenebilir miydi, sezon başı beklenebilir miydi, diğer konular neden bekleniyor. Soru işaretleri kafamızda fazla."

GALATASARAY VE YASİN KOL

-"Yasin Kol'un bir daha Galatasaray maçlarında görev almamasıyla ilgili bir talebiniz olacak mı?"

Okan Buruk: "Yasin Kol'u kulübümüz, başkanımız gerekli şekilde değerlendirecektir. MHK ve TFF başkanlarının da bu konuyla ilgili en doğru değerlendirmeleri yapacağına inanıyorum."