Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jhon Duran'dan derbi açıklaması: 'Kahraman değilim'

Jhon Duran'dan derbi açıklaması: 'Kahraman değilim'

1.12.2025 23:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Jhon Duran'dan derbi açıklaması: 'Kahraman değilim'

Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladıkları Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Kolombiyalı oyuncu Jhon Duran, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'ye, Galatasaray karşısında beraberlik golünü kaydeden Jhon Duran, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Duran, "kahraman" söylemlerine şu sözlerle karşılık verdi, "Kahraman değilim. Ben sadece takımıma yardım etmek için çalıştım. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Derbiler zordur. İlk derbiyi kazandık, bugün berabere kaldık. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum" dedi.

"BÜTÜN TAKIM OLARAK DÜŞÜNDÜK"

"Biraz daha süre olsaydı kazanabilir miydiniz?" sorusuna Duran şu yanıtı verdi:

"Bence evet. Biz bütün takım olarak bunu düşündük. Oyunun sonunda üstün olan bizdik. 10 dakika daha olsaydı keşke. Bu şekilde bitti. Yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara hazırlanmak..."

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Jhon Duran

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan derbi tepkisi: 'Canımızı kurtardık'
Okan Buruk'tan derbi tepkisi: 'Canımızı kurtardık' Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından görüşlerini aktardı.
İsmail Yüksek'ten derbi açıklaması: 'Galibiyeti hak ettik ama...'
İsmail Yüksek'ten derbi açıklaması: 'Galibiyeti hak ettik ama...' Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de milli oyuncu İsmail Yüksek, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna sert yanıt: 'Şakasına bir takım değil'
Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna sert yanıt: 'Şakasına bir takım değil' Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından görüşlerini aktardı.