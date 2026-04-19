Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt: 'Hâlâ kalan maçlarınız için...'

Fenerbahçe Yöneticisi İlker Alkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray cephesinden gelen açıklamalara yanıt verdi.

"Üç yıldır aynı düzenin içinde kazanıp, bugün hâlâ algı üretmeye çalışmanız artık sadece bir alışkanlık değil, açık bir niyet göstergesidir" diyerek sözlerine başlayan İlker Alkun'un ifadeleri şöyle:

"Kazandığınız maçlara rağmen hâlâ kalan maçlarınız için “zemin hazırlama” çabasındasınız.

Bunun, güçten değil; kaybetme korkusundan beslenen bir refleks olduğunun farkındayız.

Hakemler, federasyon ve diğer tüm mekanizmalar üzerinden verilen mesajlarınızı da artık gizlemiyorsunuz. Açık açık tüm kesimlere ayar vermeye çalışıyorsunuz!

Bu, sporun değil; kurulan bir düzenin devam etme çabasıdır. Deniz sizin için bitti. Tüm süper lig takımları, taraftarları ve başkanları bunu görüyor.

Artık, saha, kurum ve tüm kuruluşlara yapmaya çalıştığınız camia baskısı ile subliminal derin mesajlarla ile müdahale etmeyi bırakın.

Herkes şunu bilsin:

Türk futbolu neyin nasıl yürüdüğünü görüyor ve not ediyor.

Algıyla yol almaya çalışanlara açık bir uyarı:

Artık Bu oyun eskisi gibi işlemiyor ve işlemeyecekte.

Adil olun. Eşit olun.

Ya da sahadan elinizi çekin.

"Rakip kulüp cephesinden gelen koordineli açıklamalara cevaben kamuoyunun bilgisine sunulmuştur."