Fenerbahçe'den Galatasaray göndermesi: 'Bunu tüm taraftarımızla yapacağız'

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri Ali Gürbüz ve Ertan Torunoğulları, Beşiktaş derbisindeki galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli yöneticilerin açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları: "Bugün Fenerbahçe açısından çok güzel bir skor ve gece oldu. Devam ediyoruz kazanmaya. İnşallah perşembe ve pazar günü de kazanıp milli araya böyle gireceğiz."

"BUG ÜN HEP İMİZ G ÖRDÜK!"

Ertan Torunoğulları: "Jhon Duran ile ilgili birçok senaryo yazıldı. Bugün Duran'ın ne kadar kaliteli ve özel bir futbolcu olduğunu gördük."

Ertan Torunoğulları: "Futbolcularımıza ve hocalarımıza güveniyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var demiştik, şimdi yavaş yavaş güçlendikçe daha güzel oynayacağız. Bugün Samandıra'ya bizi uğurlamaya gelen, buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten Fenerbahçe taraftarı birlikte olduğunda aşamayacakları hiçbir şey yok. Gülmeyen tüm Fenerbahçelileri güldüreceğiz"

"BİZ GALATASARAY'I YENECEĞİZ"

Ertan Torunoğulları: "Biz Galatasaray'ı yeneceğiz. Bunu tüm taraftarımızla, yönetici arkadaşlarımızla yapacağız."

Ertan Torunoğulları: "Başkanımız iki projemiz var demişti. Samandıra ve Kadıköy cehennemi. Samandıra'da toplantılarla ölü toprağını kaldırdık. Şimdi sıra Kadıköy cehenneminde. Ben inanıyorum Kayserispor maçında biz Kadıköy'ün o ruhunu, cehennemini yaratacağız. Hep birlikte bunu göreceğiz."

"FENERBAH ÇE ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"

Ertan Torunoğulları: "Biz maç maç planlıyoruz. 5-6 maç sonra ne olacağını düşünmüyoruz. Avrupa maçı var, Kayserispor maçı var."

Ertan Torunoğulları: "Taraftarımız bir olduğunda gerçekten çok iyi. Fark kapanır, lig uzun. Fenerbahçe, oynadığı her alanda şampiyonluğa oynar. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız."

Ertan Torunoğulları: "Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı."

"BİZİM BİR HAYALİMİZ VAR"

Ali Gürbüz: "Bugünkü galibiyet tamamen azmin ve çok çalışmanın getirdiği bir sonuç. Biz takımımıza ve hocamız güveniyorduk. 2-0 olunca da inancımızı kaybetmedik ve galibiyetle ayrılmayı bildik.

Puan farkı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi takımımızın mücadelesine bakıyoruz. Bu farkın çok kısa bir zamanda kapanacağını ve Fenerbahçe'nin arzuladığımız sonuca kavuşması için...

Bizim bir hayalimiz var, o hayali gerçekleştirmek için en kısa zamanda liderliği ele alacağız, birkaç hafta içerisinde. İnanıyoruz biz. Takımımız kenetlendi, çok çalışıyor. Taraftarımızla da bütünleştik."

"HAKEMİN HATALARI OLDU"

Ertan Torunoğulları: "Avrupa uzun bir süreç. Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz"

Ertan Torunoğulları: "Hakem, ilk derbisi olmasına rağmen aleyhimize de lehimize de hataları oldu. Genç bir hakem desteklememiz lazım. Art niyet olmadıkça her genç hakemi tüm camiaların desteklemesi lazım."

"ÇOK GÜZEL B İR AİLE VE EKİP RUHU VAR"

Ali Gürbüz: "Biz rakiplerimizden çok kendi yaptıklarımıza bakıyoruz. En başından bu yana sayın başkanımız da söyledi. Takıma, hocamıza inandık. Yanlarında olduk. Onlar da bu güveni bugüne kadar karşılıksız bırakmadı. Onlara sonsuz teşekkür ederiz."

Ertan Torunoğulları: "Samandıra'da şu anda çok güzel bir aile ve ekip ruhu var. Bu yerleşti. İnşallah Kadıköy'de de bunu yaparsak tüm maçları alacağımıza inanıyoruz."