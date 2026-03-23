23.03.2026 12:09:00
Ertan Torunoğulları tribünden takip etti... Fenerbahçe transferde rotayı Hollanda'ya çevirdi

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, dün oynanan NEC Nijmegen-Heerenveen maçını tribünde takip etmişti. Ertan Torunoğulları'nın takip ettiği oyuncunun Başar Önal olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Dün oynanan NEC Nijmegen-Heerenveen maçını tribünde takip eden Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın izlemeye gittiği futbolcu ortaya çıktı.

Hollandalı gazeteci Jeroen Kapteijns'in aktardığı habere göre Fenerbahçe, NEC Nijmegen'de top koşturan Başar Önal ile ilgileniyor. Torunoğulları'nın Başar Önal başta olmak üzere listelerinde olan isimleri yerinde takip ettiği aktarıldı.

Başar Önal

"FENERBAHÇELİYİM" DEMİŞTİ

Orta sahanın solunda ve kanatlarda görev alan 21 yaşındaki Başar Önal, 4 yıl önce verdiği röportajda Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirtmiş ve "Çocukken idolüm Alex de Souza'ydı" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞAR ÖNAL'IN SEZON KARNESİ

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Başar Önal, ligde ve kupada çıktığı 29 maçta 8 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.

