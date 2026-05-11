Fenerbahçe'den kadın ve çocuklara ücretsiz bilet

11.05.2026 20:33:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında konuk edecekleri Eyüpspor maçında kadın ve çocuklar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, ikas Eyüpspor'u Kadıköy'de ağırlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp, bu maça özel 18 yaş altı ve kadın taraftarlara yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Değerli Fenerbahçe Taraftarları,

Trendyol Süper Lig 34. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı ve kadın taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır.

Başvurular; resmi sitemiz www.fenerbahce.org'ta 'Taraftar' başlığı altında yer alan 'Bilet Talebi Formu' sekmesinden yapılacaktır."

Fenerbahçe - Eyüpspor karşılaşması, 17 Mayıs Pazar günü 20.00'de oynanacak.

