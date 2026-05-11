Fenerbahçe'den kadın ve çocuklara ücretsiz bilet

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, ikas Eyüpspor'u Kadıköy'de ağırlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp, bu maça özel 18 yaş altı ve kadın taraftarlara yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Değerli Fenerbahçe Taraftarları,

Trendyol Süper Lig 34. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı ve kadın taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır.

Başvurular; resmi sitemiz www.fenerbahce.org'ta 'Taraftar' başlığı altında yer alan 'Bilet Talebi Formu' sekmesinden yapılacaktır."

Fenerbahçe - Eyüpspor karşılaşması, 17 Mayıs Pazar günü 20.00'de oynanacak.