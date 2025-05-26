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Fenerbahçe'den kupa kutlaması için açıklama!

Fenerbahçe'den kupa kutlaması için açıklama!

26.05.2025 15:07:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den kupa kutlaması için açıklama!

Fenerbahçe, kazanılan Euroleague kupasının 27 Mayıs Salı günü 17.00'da başlayarak kutlama yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe, kazanılan Euroleague kupası için 27 Mayıs Salı günü kutlama yapılacağını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması: 

"Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek.  Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız.  Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'na bekliyoruz!"

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