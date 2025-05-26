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NBA yıldızından Fenerbahçe açıklaması: 'Eğer eşimi ikna edersem...'

NBA yıldızından Fenerbahçe açıklaması: 'Eğer eşimi ikna edersem...'

26.05.2025 13:21:00
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Cumhuriyet Spor
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NBA yıldızından Fenerbahçe açıklaması: 'Eğer eşimi ikna edersem...'

Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Errick McCollum'un NBA'de oynayan kardeşi CJ McCollum, maç sonu kutlamalara katıldı.

Fenerbahçe Beko'nun Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kulüp tarihinin ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kazandığı maçtan sonra CJ McCollum, EuroLeague'in maç sonu yayınına katıldı.

Panathinaikos ve Monaco maçlarını kardeşi Errick McCollum'un Fenerbahçe formasıyla takip eden CJ, karşılaşmanın ardından ileride Fenerbahçe'de oynama ihtimali hakkında konuştu.

Gülerek bunun için önce eşini ikna etmesini gerektiğini belirten yıldız oyuncu, "Bu gece Errick'in maçıyla buraya gelmek istedim. Normalde üzerinde Errick'in yüzü olan bir tişört giyecektim. Ama otel odasında tişörtü bulamayınca Fenerbahçe formasıyla maça geldim" ifadelerini kullandı.

İleride bu formayı sahada giyme ihtimali hakkında gelen soruya ise gülerek "Eğer eşimi ikna edersem bir gün neden Fenerbahçe olmasın" cevabını verdi.

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