Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: '2-3 haftadır fedakarlıkla maça çıkıyorlar ama...'

13.03.2026 19:26:00
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalar yaptı. Göle, Marco Asensio ve Nene'nin neden ilk 11'de yer almadığını açıkladı.

Zeki Murat Göle'nin açıklamaları şöyle:

"5 oyuncunun uzun süredir sakatlıkları devam ediyor. Tam verimli olarak milli arada dönecekler, hemen hemen hepsi dönecek. Ederson'un cezası var.

Kadroda olan ve 11 başlatamadığımız oyuncular Asensio ve Nene. 2-3 haftadır fedakarlıkla maça çıkıyorlar ama bu maçta ağrıları arttığı için 11'de yer almıyorlar. Mümkün olduğunca koruyacağız onları.

Biz bunları bahane olarak görmedik hiçbir zaman ama bazen bunları dile getirmek gerekiyor. Zor zamanlar ama bunları aşıp sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün de inşallah 3 puan alacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

Yüksel Yıldırım'dan mağlubiyet açıklaması: Fenerbahçe maçını örnek gösterdi!
Yüksel Yıldırım'dan mağlubiyet açıklaması: Fenerbahçe maçını örnek gösterdi! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 3-1 kaybettikleri Rayo Vallecano maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'den CEV Kupası'na veda!
Fenerbahçe'den CEV Kupası'na veda! Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında İstanbul'da ağırladığı ACH Volley ekibine 3-1 mağlup olarak organizasyondan elendi.
CANLI YAYIN: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 26. hafta mücadelesi
CANLI YAYIN: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 26. hafta mücadelesi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…