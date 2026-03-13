Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: '2-3 haftadır fedakarlıkla maça çıkıyorlar ama...'

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük maçı öncesi konuştu.

Zeki Murat Göle'nin açıklamaları şöyle:

"5 oyuncunun uzun süredir sakatlıkları devam ediyor. Tam verimli olarak milli arada dönecekler, hemen hemen hepsi dönecek. Ederson'un cezası var.

Kadroda olan ve 11 başlatamadığımız oyuncular Asensio ve Nene. 2-3 haftadır fedakarlıkla maça çıkıyorlar ama bu maçta ağrıları arttığı için 11'de yer almıyorlar. Mümkün olduğunca koruyacağız onları.

Biz bunları bahane olarak görmedik hiçbir zaman ama bazen bunları dile getirmek gerekiyor. Zor zamanlar ama bunları aşıp sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün de inşallah 3 puan alacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."