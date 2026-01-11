Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Levent Mercan'dan kötü haber...

Fenerbahçe, Levent Mercan'ın sakatlığı hakkında bir açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüp, Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Sağlık durumu bilgilendirme
Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."