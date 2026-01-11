Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.01.2026 18:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Levent Mercan'dan kötü haber...

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında sakatlanan Levent Mercan'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe, Levent Mercan'ın sakatlığı hakkında bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık durumu bilgilendirme

Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Levent Mercan

