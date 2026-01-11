Fenerbahçe, Final Four'a ev sahipliği yapacak!

Fenerbahçe, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonuna 2 yıl boyunca ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonuna iki sene boyunca ev sahipliği yapacağımızı duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz.

CEV tarafından düzenlenen ve sezon boyunca süren mücadelelerin ardından Avrupa’nın en iyi dört takımının katılımıyla oynanacak CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Kadınlar Final Four organizasyonu, 2–3 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, kulübümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Turnuvada; CEV Şampiyonlar Ligi 2026 sezonunun en başarılı dört takımı iki yarı final, bir üçüncülük karşılaşması ve bir final maçı olmak üzere iki gün boyunca toplam dört müsabakada mücadele edecek.

Kulübümüz, Avrupa voleybolunun en üst düzey organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşarken, takımlarımıza ve başarılı temsilcilerimize bu prestijli turnuvada başarılar dileriz.

Organizasyona dair detaylar Genel Sekreterimiz Orhan Demirel ve CEV Başkanı Sayın Roko Sikiric’in katılımıyla 13 Ocak Salı günü saat 16.30’da Altunizade Suites Istanbul, Curio Collection by Hilton’da düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacaktır."