Fenerbahçe'den şampiyonluk mesajı: 'Cuma günü kazanacağız ve...'

15.04.2026 16:06:00
Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, sarı-lacivertli kulübün geleceği hakkında konuştu. Sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan Salar, "İnşallah cuma günü taraftarımızın desteğiyle, en önemlisi o, cuma günü kazanacağız ve sonraki maçlara da tek tek konsantre olacağız. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Ligin sonuna yaklaştıkları için mesaj vermek istediğini söyleyen Salar, taraftara mesaj gönderdi ve şampiyonluk için konuştu.

Murat Salar, "Taraftarımızın desteğine, maçın başından sonuna kadar oyuncularımızı motive etmelerine çok ihtiyacımız var" dedi.

"YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

Salar, "5 maçımız kaldı. Tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarımızın desteğiyle, en önemlisi o, cuma günü kazanacağız ve sonraki maçlara da tek tek konsantre olacağız. Yolun sonu şampiyonluk olsun" sözlerini sarf etti.

Murat Salar, Otokoç ile yapılan sponsorluk anlaşmasının Fenerbahçe ekonomisine katkısıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bizim formamızdaki en büyük rakamı göğüs kısmına ait. Geçtiğimiz yılın şartlarına paralel bir anlaşma yaptık. Bu da Fenerbahçe formasının değerini gösteriyor. Önümüzdeki sezon da birlikte olacağız inşallah" yanıtını verdi.

İlgili Haberler

Barış Alper Yılmaz için transfer açıklaması: 'Menajerler bize rakamlar sundu ancak...'
Barış Alper Yılmaz için transfer açıklaması: 'Menajerler bize rakamlar sundu ancak...' Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Tahiroğlu, kulübün yüzde 20 payı bulunduğunu hatırlatarak, "Satış gerçekleşirse ciddi bir gelir elde ederiz. 30-40 milyon Euro bandında bir transfer olursa yaklaşık 8 milyon Euro payımız olur" dedi.
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe iddiası: 'Bu dönem bitecek ve...'
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe iddiası: 'Bu dönem bitecek ve...' Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün geleceği hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.
Gençlerbirliği'nden Henry Onyekuru iddialarına yanıt! Kadro dışı kaldığı ileri sürülmüştü...
Gençlerbirliği'nden Henry Onyekuru iddialarına yanıt! Kadro dışı kaldığı ileri sürülmüştü... Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Gençlerbirliği'nde Başkan Haydar Arda Çakmak, katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu.