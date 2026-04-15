Fenerbahçe'den şampiyonluk mesajı: 'Cuma günü kazanacağız ve...'

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Ligin sonuna yaklaştıkları için mesaj vermek istediğini söyleyen Salar, taraftara mesaj gönderdi ve şampiyonluk için konuştu.

Murat Salar, "Taraftarımızın desteğine, maçın başından sonuna kadar oyuncularımızı motive etmelerine çok ihtiyacımız var" dedi.

"YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

Salar, "5 maçımız kaldı. Tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarımızın desteğiyle, en önemlisi o, cuma günü kazanacağız ve sonraki maçlara da tek tek konsantre olacağız. Yolun sonu şampiyonluk olsun" sözlerini sarf etti.

Murat Salar, Otokoç ile yapılan sponsorluk anlaşmasının Fenerbahçe ekonomisine katkısıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bizim formamızdaki en büyük rakamı göğüs kısmına ait. Geçtiğimiz yılın şartlarına paralel bir anlaşma yaptık. Bu da Fenerbahçe formasının değerini gösteriyor. Önümüzdeki sezon da birlikte olacağız inşallah" yanıtını verdi.