Gençlerbirliği'nden Henry Onyekuru iddialarına yanıt! Kadro dışı kaldığı ileri sürülmüştü...

15.04.2026 16:02:00
Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Gençlerbirliği'nde Başkan Haydar Arda Çakmak, katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Birliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Lig Radyo'da açıklamalarda bulundu.

Başkent ekibinin tek hedefinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Çakmak, "Biz Gençlerbirliği olarak kesinlikle ligde kalacağız. Bundan başka bir düşüncemiz yok. Kalan maçlarda yeterli puanları toplamak istiyoruz. Bunun yolu da her maça kazanmak için çıkmaktan geçiyor" dedi.

ONYEKURU'NUN KADRO DIŞI KALDIĞI İDDİALARINA YANIT

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasına da aynı anlayışla hazırlandıklarını belirten başkan, "Rakibimizin durumuyla ilgilenmiyoruz. Sahaya çıkıp kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu camia, geçmişten bugüne büyük maçlarda kök söktüren bir camia oldu. Bu kimliği sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son günlerde gündeme gelen Onyekuru haberlerine de açıklık getiren Çakmak, "Bu tarz maçlar öncesi spekülasyonlar artıyor. Onyekuru'nun kadro dışı bırakıldığı yönünde çıkan haberler doğru değil. Yönetim olarak böyle bir kararımız yok. Oyuncunun performansına bağlı bir tercih durumu söz konusu" diye konuştu.

VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

Teknik Direktör Volkan Demirel hakkında çıkan ayrılık iddialarını da yalanlayan Çakmak, "Hocamızla hiçbir problemimiz yok. Sezon sonuna kadar birlikteyiz. Hatta gelecek sezonun planlamasını da kendisiyle yapıyoruz. Uzun süre birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

Kulübün temel değerlerine de değinen Başkan, "Biz İlhan Cavcav'ın emanetini taşıyoruz. Gençlerbirliği hata kaldırmayan bir kulüp. Önce mali disiplin, ardından sportif başarıyı sağlamak zorundayız" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Konular: #galatasaray #Gençlerbirliği #Henry Onyekuru #Arda Çakmak

