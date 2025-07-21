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Fenerbahçe'den Uniao de Leiria karşısında 2 gollü galibiyet!

Fenerbahçe'den Uniao de Leiria karşısında 2 gollü galibiyet!

21.07.2025 00:06:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den Uniao de Leiria karşısında 2 gollü galibiyet!

Fenerbahçe, Portekiz'de devam eden sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0 mağlup etti.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Portekiz ikinci lig takımlarından Uniao de Leiria ile karşı karşıya geldi.

Estadio Municipal de Albufeira'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.

Jose Mourinho'nun ekibine galibiyeti getiren golleri, 57. dakikada kendi kalesine Ze Vitor ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Sarı-Lacivertliler Portekiz'de ikide iki yaptı.

Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında yine Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1'le geçmişti.

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