Fenerbahçe'den Uniao de Leiria karşısında 2 gollü galibiyet!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Portekiz ikinci lig takımlarından Uniao de Leiria ile karşı karşıya geldi.
Estadio Municipal de Albufeira'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.
Jose Mourinho'nun ekibine galibiyeti getiren golleri, 57. dakikada kendi kalesine Ze Vitor ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Sarı-Lacivertliler Portekiz'de ikide iki yaptı.
Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında yine Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1'le geçmişti.