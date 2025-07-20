Fenerbahçe'de kanat transferi için rota Bundesliga: İstenen bonservis belli oldu!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, iddialı kadro kurmak istiyor. Sarı lacivertliler şimdiye dek Jhon Duran, Tarık Çetin ve Archie Brown'ı kadrosuna kattı.

Alman basını Fenerbahçe'nin Stuttgart forması giyen Silas'la ilgilendiğini iddia etti.

Kicker'in haberine göre Fenerbahçe, Stuttgart'ın geçen sezon Kızılyıldız'a kiraladığı 26 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgileniyor.

Alman ekibi, 2026'da sözleşmesi sona eren Silas için 8 milyon Euro talep ediyor.

Haberde Stuttgart ve Fenerbahçeli yöneticilerin transfer için görüştüğünü ancak henüz bir anlaşma sağlanmadığını yazdı.