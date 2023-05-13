Fenerbahçe deplasmanda Darüşşafaka'yı devirdi! Darüşşafaka Lassa 73 - 79 Fenerbahçe Beko (Maç sonucu)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı 79-73 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı.
Fenerbahçe Beko rakibi Darüşşafaka Lassa karşısında sahadan 79-73 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 22. galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise 15. yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis 16 sayı, 5 ribaund ile maçın yıldızı olurken Tonye Jekiri 12, Şehmus Hazer 10 ve Dyshawn Pierre 14 sayı ile maçı tamamladı.
Darüşşafaka'da ise Doğuş Özdemiroğlu 20 sayı, 3 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemezken Gabriel Olaseni 12, Ercan Osmani 12 ve Wayne McCullough 11 sayı ile oynadı.
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